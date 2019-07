La rottura tra la Fiorentina e Federico Chiesa rischia di diventare insanabile. L'attaccante classe 1999 sembra ormai propenso a lasciare il club viola ad ogni costo. Dopo il litigio odierno con i vertici della società toscana, la situazione non è migliorata nel pomeriggio. Anzi, probabilmente si è consumato un ulteriore strappo. Infatti, la squadra si sta per imbarcare per una gita in barca sul fiume Hudson. Tutti i giocatori viola sono scesi dal pullman, tranne lo stesso Chiesa. VERTICE – Sul bus è andato in scena un nuovo incontro tra il giocatore, il braccio destro di Commisso, Joe Barone, dalla bandiera Giancarlo Antognoni e dal nuovo supervisore dell'area tecnica, Dario Dainelli. Dopo un confronto durato circa 10 minuti, Chiesa è sceso scuro in volto e si è aggregato ai compagni. Nel frattempo, lo stesso Dainelli ha spiegato ai microfoni dei giornalisti che il disguido si sarebbe risolto senza problemi. Tuttavia, resta viva la sensazione di una rottura tra le due parti. E la Juventus è pronta ad approfittarne.