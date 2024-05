Roma-Chiesa, affare possibile? Le ultime

Neanche lo storico di un infortunio importante al ginocchio, che di solito costituisce un deterrente da quelle parti come insegnano i casi di Arek Milik e Nicolò Zaniolo, sembra spaventare. Stando a Il Corriere dello Sport, lavuole fare sul serio per Federico, che nelle ultime settimane ha parlato più volte con Danieledicendosi aperto a discutere di un eventuale trasferimento, per quanto nel frattempo si sia detto possibilista anche sull'ipotesi di un rinnovo ponte con lacon ingaggio inalterato, per spostare in avanti la scadenza almeno di un anno.D'altro canto, i giallorossi sanno bene che servono tanti soldi per convincere i bianconeri a cedere un giocatore importante: una condizione non banale per avviare una trattativa, quindi, sarebbe il ritorno in Champions League, che al momento è in forte dubbio. Nel frattempo, stando sempre al quotidiano, l'esterno ha parlato della Roma anche ad alcuni compagni di Nazionale, e soprattutto si è confrontato con il capitano Lorenzo Pellegrini che sarebbe ben felice di accoglierlo. Nelle prossime settimane se ne capirà di più.