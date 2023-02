Nel corso del documentario di Amazon Prime Video, Federicoha svelato un particolare aneddoto sull'elastico nero che ha al polso. Regalatogli da Lucia Bramani, la fidanzata. Le sue parole:“Mi ha detto che anche quando ero in campo voleva avessi qualcosa di suo. Così mi ha dato questo elastico nero. Scherzosamente mi ha chiesto perché non esultassi per lei, cosi ho deciso che al primo gol avrei baciato il braccialetto. Non lo tolgo da quel giorno, non lo toglierò mai”.