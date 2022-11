Le parole dia Sky Sport:RECUPERO - "“È bello anche essere di nuovo qua e parlare con la stampa, tornare alla routine di prima. Sono stati dieci mesi quasi infiniti per me, ad agosto sembrava vicino il traguardo, invece ho avuto nuovi problemi che hanno ritardato il mio ritorno. Agosto è stato un mese difficilissimo, ma con le persone che mi vogliono bene accanto ne sono uscito. Poi ci sono voluti altri due mesi per riprendere confidenza con il campo e un mese in cui ho ripreso ad allenarmi con la squadra fino alla convocazione contro il PSG”.