Federicoha parlato ai microfoni di Mediaset dopo"Un anno difficile, brutto, adesso sto pensando ad allenarmi e tornare in forma. Devo tornare in forma, giocare e mettere minuti nelle gambe giocando ogni tre giorni. Sto mettendo tutta la mia forza per dare una mano ai compagni".- "Abbiamo giocato male, siamo stati poco aggressivi. Anche stasera il Monza ha giocato bene, ma noi siamo stati concentrati e aggressivi, loro hanno fatto fatica a tirare. Poi abbiamo i campioni, ma dobbiamo giocare meglio".- "Come ho sempre detto dobbiamo alzare l'asticella, siamo di nuovo sotto e pensiamo all'Atalanta, sarà una partita fondamentale. Cerchiamo di riportare la Juve dove merita, al resto penserà la società".