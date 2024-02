Juve, le ultime sul rinnovo di Chiesa

Altra partita, altro blitz. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri all'Allianz Stadium perc'era anche Fali: si tratta - per chi non lo sapesse - dell'agente di Federico, protagonista in campo di un'altra giornata difficile terminata persino con qualche fischio, ad incupire ulteriormente il suo volto scuro al momento del cambio. Il periodo è complesso per l'esterno classe 1997, che al di là delle questioni tattiche - si parla sempre più spesso di un'incompatibilità con Massimiliano Allegri - fatica a ritrovare lo spunto dei tempi migliori dopo i rallentamenti causati dai vari acciacchi fisici.Non è escluso che la presenza a Torino del procuratore diventi utile non solo per confortare Chiesa, ma anche per portare avanti con la dirigenza bianconera i discorsi per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025. Gli ultimi 90 giorni di campionato saranno decisivi per il giocatore, in un senso o nell'altro, anche perché ora di scontato non c'è nulla: non a caso alla Continassa, oltre a voler blindare Kenan, si stanno sondandodella Lazio e Albertdel Genoa.