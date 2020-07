Ancora tre partite per la Fiorentina, poi si discuterà il futuro di Federico Chiesa. Se non fosse stato per il cambio di proprietà, l’esterno azzurro avrebbe già cambiato aria la scorsa estate in direzione Juventus, che è pronta a tornare all’assalto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paratici lo corteggia da tempo, e lo valuta una cinquantina di milioni, cifra che vorrebbe addolcire inserendo il cartellino di uno o due giocatori. Diversa la valutazione di Rocco Commisso, che resta fermo sui 70 milioni di euro. Il punto di incontro – si legge – potrebbe essere trovato su una quota cash di 40/45 milioni più l’inserimento di una o due contropartite tecniche. Prima di tutto, parola a Chiesa, che deciderà che fare del suo futuro. La Juve resta in agguato.