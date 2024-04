Juventus, le ultime sul rinnovo di Chiesa

Ora Federicoapre alcon la. Come racconta La Gazzetta dello Sport, domenica sera all'Allianz Stadium c'era anche Fali, agente dell'esterno azzurro, che a sua volta ha espresso un parere favorevole di massima al prolungamento di contratto per almeno un altro anno, al netto di eventuali super offerte da parte di big europee (nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Newcastle ). Al momento - e fino al summit vero e proprio di giugno con i bianconeri - può ancora succedere di tutto, ma ora l'ottimismo cresce.Merito anche dei progetti della Vecchia Signora per il futuro: un po' l'attrazione della Champions e del Mondiale per Club, un po' la volontà di ripristinare le ali in un(o 4-2-3-1) quale formula alternativa all'attuale 3-5-2, che andrebbe a costituire il contesto d'azione ideale del classe 1997. Che in caso di rinnovo potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo, pari a quello diormai a un passo.