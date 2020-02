Secondo quanto riportato da Tuttosport, il piano della Fiorentina per Federico Chiesa sembra essere abbastanza delineato. Il primo step, infatti, sarà quello di ridiscutere il rinnovo con l'ala classe '97, con l'accordo attualmente in vigore che scadrà nel 2022. Con Chiesa quindi blindato, probabilmente fino al 2024, la Fiorentina allora potrà pensare ad altre soluzioni e la permanenza, malgrado il rinnovo, potrebbe non essere garantita. Anzi, Rocco Commisso spera, nel caso di cessione, di capitalizzare il più possibile da Chiesa - almeno 60 milioni - ed il rinnovo, in tal senso, servirebbe proprio a far salire il prezzo dello stesso giocatore. La Juventus resta vigile.