"Chiesa 5 ½: deve essere meno frenetico e più continuo". Così Arrigo Sacchi ha giudicato la prestazione di Federico Chiesa nella sfida tra Italia e Olanda. Giudizio rimandato.



Ecco tutti i voti sulla Gazzetta di oggi:



"Donnarumma 7: con una prodezza salva il risultato.



D’Ambrosio 5 ½: soffre la poca collaborazione e alcuni posizionamenti errati.



Bonucci 6+: deve iniziare



il gioco più velocemente.



Chiellini 6 ½: in crescita, sempre un leone.



Spinazzola 6-: dovrebbe migliorare attenzione e posizione in fase difensiva. Barella 7 ½: ottimo per impegno e qualità.



Jorginho 5 ½: soffre il disordine e la stanchezza.



Verratti 5 ½: sovrastato dagli avversari e dalla stanchezza.



Immobile 6-: necessita di tranquillità e stima.



Pellegrini 6 ½: bene all’inizio poi la stanchezza lo limita.



Ken 6+: travolgente l’inizio sulla fascia, si perde quando si sposta al centro.



Florenzi 7: bene come quinto di fascia.



Locatelli 5 ½: deve metterci più movimento e grinta".