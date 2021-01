2









Come di consueto dopo ogni giornata di Serie A, l'ex arbitro Massimo Chiesa cura moviola e giudizi per Calciomercato.com. Questo è quanto evidenziato da Chiesa su Juventus-Bologna 2-0: "Sacchi 5 (Var Calvarese). “Manca un rigore netto per la Juventus. Cuadrado anticipa Vignato che nello slancio lo colpisce: errore sia dell’arbitro che del Var, che avrebbe dovuto segnalare l’episodio all’arbitro. Manca il secondo giallo ad Arthur, che doveva essere espulso per l’intervento da dietro su Palacio dopo aver perso il pallone".