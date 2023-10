Giornata importante per Federico Chiesa, che rientra alla Continassa in anticipo rispetto a chi è rimasto a Torino che tornerà ad allenarsi da domani dopo i giorni di riposo. L’attaccante vuole accelerare con le cure e la fisioterapia per cercare di recuperare in vista della sfida di San Siro, scrive Tuttosport L’azzurro, che ha lasciato il ritiro dell’Italia venerdì, dopo che i medici avevano capito che non sarebbe stato pronto per la sfida di Wembley di domani