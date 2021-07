Protagonista assoluto con la maglia della Nazionale italiana agli Europei,è finito nel mirino di tutti i top club europei. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato di Sky Sport, ilavrebbe chiesto informazioni alla Juventus per l'esterno d'attacco, ma la risposta del club bianconero è chiara: non c’è alcuna possibilità per il Bayern Monaco né per altri club di acquistare Federico Chiesa in questa sessione di mercato. La Juventus lo considera intoccabile e non lo cederà, anche perché sarà uno dei giocatori chiave per il nuovo progetto di Massimiliano Allegri.