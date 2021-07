Federico Chiesa è inevitabilmente il giocatore della Juventus che sta attraendo le offerte di mercato più faraoniche. Dopo un torneo condotto su altissimi livelli come gli ultimi Europei, del resto...

Questo è il punto della situazione di Calciomercato.com: "Per la Juventus Chiesa rientra in quella speciale lista degli incedibili. Dentro vi sono pochissimi eletti, si contano sul palmo di una mano. A nulla è servito il pressing dei giorni scorsi portato avanti dal Bayern Monaco, il club bianconero ha rispedito al mittente tutte le offerte. Come quella, clamorosa, arrivata dal Chelsea: secondo fonti tedesche, i blues avrebbero messo sul piatto ben 100 milioni di euro. “No, grazie” la risposta della Juventus. Che vuole tornare a vincere lo scudetto con la regia di Allegri e i gol di Chiesa.".