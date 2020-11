Federico Chiesa non sarebbe mai arrivato alla Juventus se Callum Hudson-Odoi non avesse sfoderato delle ottime prestazioni nel Chelsea nei giorni precedenti alla chiusura del mercato. L'esterno offensivo inglese infatti era il primo obiettivo del Bayern Monaco, ma date le performance mister Lampard ha voluto fermamente tenere a Londra Hudson-Odoi. Solo a quel punto il Bayern ha virato su Douglas Costa, che essendo così partito dalla Juventus ha liberato il posto per prendere Federico Chiesa. Questa è la ricostruzione di Sky Sport, che aggiunge come la Fiorentina abbia anche agevolato l'affare con una serie di termini di pagamento agevolati che in altri tempi (alias, tempi non di crisi) non avrebbe probabilmente autorizzato.