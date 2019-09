di Francesco Guerrieri

Hanno provato a fermarlo in tutti i modi, ma non c'è stato verso. Federico Chiesa oggi era imprendibile. In mezzo al campo se ne andava che era una bellezza, gol e assist nella vittoria della Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta. Migliore in campo per distacco. Montella sorride, la Juventus osserva. Già, perché i bianconeri, dopo averlo trattato in lungo e in largo nell'ultimo mercato, non hanno mollato il classe '97 viola e preparano l'assalto per superare la concorrenza (dell'Inter, in particolare).



LA MAGIA - Chiesa è sempre lì, nel mirino di Paratici. Perché quando si parla di talenti italiani la Juventus è sempre alla finestra. E - probabilmente - lo sarà anche la prossima estate. Chissà se il ds bianconero ha visto la partita di Chiesa oggi: prima un destro dal limite dell'area (deviato) che lascia immobile Gollini, poi un lancio lunghissimo dalla destra per Ribery che in spaccata di sinistro la mette nell'angolo opposto. Ecco, l'assist è il vero capolavoro della giornata. Lancio perfetto, roba che neanche alla Play col joystick.



ESTATE MOVIMENTATA - In estate la Juventus aveva trovato l'accordo con il giocatore: contratto di cinque anni a cinque milioni a stagione. Chiesa non vedeva l'ora di vestire il bianconero ma nel frattempo la Fiorentina ha cambiato proprietario. E le carte in tavola sono cambiate. Commisso è stato chiaro fin da subito, Chiesa è patrimonio viola e non si tocca. Il presidente è stato di parola e ha convinto Federico a rimanere a Firenze. Probabilmente, se ci fossero stati ancora i Della Valle, a quest'ora il gioiellino viola sarebbe un giocatore della Juventus. E invece: "Ha capito che vogliamo metterlo al centro del progetto" ha detto tempo fa il ds Pradè. Intorno a lui Boateng, Ribery e tutti gli altri. L'obiettivo della nuova dirigenza è quello di riportare la Fiorentina in alto, e per questo stanno lavorando al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.



BERNA BIS - La Juve però non molla e continua a seguire la situazione dalla finestra per provare ad affondare il colpo al momento giusto. La speranza è quella che si possa arrivare a un Bernardeschi bis: un giovane italiano da prendere e mettersi in casa. Sperando in giocate come quelle di oggi. Prima il gol poi l'assist: la Fiorentina vuole blindarlo, ma la Juve prepara l'assalto.