Juventus, la reazione di Chiesa al cambio nel derby

Torna OR LIVE con il consueto appuntamento del lunedì: dalle 13.30 torniamo sul derby e sulle faccende di casa Juventus. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, ospite Marianna Montagnino.

Che il cambio non gli fosse andato giù si era capito fin da subito . Emblematico, del resto, il suo linguaggio del corpo, prima nel rapido e forzato cenno di saluto a Massimilianoe poi in panchina, tra una bottiglietta calciata malamente e la maglietta strappata di dosso, quasi a volersi liberare del peso di una partita - l'ennesima - non andata come sperava. Federicoha vissuto una serata difficile anche nel derby contro il, in cui nonostante tutto avrebbe voluto rimanere in campo per più tempo.Lo si scopre dal suo labiale, rivelato da DAZN in un estratto della Bordocam: "Sono sempre il primo cambio!" ha sbottato l'esterno classe 1997 dellasecondo la ricostruzione dell'inviato, proprio al momento del cambio. Un'insoddisfazione, la sua, che forse covava sotto la cenere già da tempo, a giudicare da queste immagini...