Situazione pazzesca in casa Fiorentina. Federico Chiesa sarebbe arrivato quasi alle lacrime, secondo quanto raccontato da Sport Mediaset. Richiamato a gran voce da Joe Barone, il giocatore ha chiesto scusa davanti a tutto il gruppo per lo scarso impegno in allenamento: Chiesa vuole arrivare a Torino, e vuole farlo nonostante la chiusura di Commisso alla sua cessione. Resta però una situazione di profonda tensione tra Federico e la Fiorentina. Una tensione che non ha intenzione di diminuire, semmai di aumentare. Fino alle lacrime. Un trattamento, da parte della viola, che potrebbe avere ripercussioni sulla stagione che sta per nascere.