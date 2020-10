La Juventus ha bisogno di incamerare soldi per poter chiudere la trattativa con la Fiorentina per Federico Chiesa. Ma quanti esattamente? A fare i conti in tasca alla Vecchia Signora è Sky Sport, che spiega come, a fronte dei 50-60 milioni di euro da spendere in totale per l'esterno offensivo viola, la Juve spera di poter darne 10 subito e gli altri successivamente in forma di riscatto. Per questo, potrebbero bastare un paio di cessioni in prestito oneroso per potersi permettere Chiesa: in chiusura quelle di Rugani e Nicolussi e si lavora per De Sciglio. Insomma, sono giorni caldissimi dove tutto può succedere.