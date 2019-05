La Fiorentina si interroga sul proprio futuro. Domenica, la squadra viola affronterà il Genoa in un match che, in caso di sconfitta, potrebbe significare retrocessione. I toscani non perdono di vista anche il mercato. Uno dei possibili partenti è Federico Chiesa: l’attaccante italiano potrebbe lasciare Firenze in estate. Si è fatto avanti il Bayern Monaco, ma il ragazzo ha fatto capire di preferire ancora la Serie A ai campionati esteri. Così si è fatta avanti la Juventus: i bianconeri hanno già trovato l’accordo con il padre del giocatore, ma non hanno raggiunto l’intesa con la società viola che chiede 70 milioni di euro. Mentre i campioni d’Italia riflettono su come muoversi, l’Inter sembra orientato a farsi avanti. Beppe Marotta sta preparando un grande colpo in attacco e potrebbe beffare proprio la sua ex squadra.