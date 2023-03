In conferenza stampa verso la gara di domani sera all'Allianz Stadium contro il Friburgo Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato di Federico. Le sue parole:"Abbiamo giocato con Chiesa centravanti, è molto bravo, è tecnico e di altissimo livello, è un attaccante. Che possa partire dall'esterno, dentro al campo, ma è un attaccante. Può giocare centravanti come fatto l'anno scorso. Ha tutte le caratteristiche per farlo".