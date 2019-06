Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la pista Chiesa, con l'esterno della Fiorentina che resta il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Nei prossimi giorni il classe '97 incontrerà la dirigenza viola per decidere il proprio futuro, e potrebbe arrivare addirittura allo scontro con la nuova proprietà. Insomma, se a Chiesa era richiesta una mossa concreta verso la Juventus, il giocatore non ha intenzione di tirarsi indietro. Ha una grande occasione e vuole sfruttarla fino in fondo: così Federico si avvicina al bianconero. A prescindere dai 5 milioni promessi per i prossimi 5 anni.