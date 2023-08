I grandi club europei continuano a mostrare interesse nei confronti di. Il talentuoso esterno ha rifiutato l'offerta dell'Aston Villa e ha dichiarato la sua determinazione a riscattarsi a Torino, nonostante un'annata difficile segnata da un infortunio e mancanza di successi. Nonostante un rapporto non sempre idilliaco con Allegri,Come racconta Tuttosport, tuttavia, durante l'estate, Newcastle e Liverpool hanno manifestato interesse nell'acquisire il giocatore azzurro, e si prospetta anche un possibile interesse da parte del, che è alla ricerca di un sostituto per. La Juventus, tuttavia, non sarà facile da convincere a lasciar partire Chiesa, specialmente dopo i recenti guadagni. Si stima che per avviare una trattativa con la, occorreranno almeno 60 milioni di euro. Questa opportunità potrebbe intrigare Chiesa e rappresentare un compromesso vantaggioso sia per il giocatore che per il club. La Juventus, infatti, deve affrontare l'urgente questione del contratto di Chiesa, che scade nel 2025, senza aver ancora avviato discussioni per il rinnovo.