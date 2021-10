Non gliele ha mandate a dire, ad Alvaro. Chi? Parliamo di Federico, che nell'azione forse più pericolosa dei bianconeri si è portato sull'esterno e ha proposto in mezzo cercando un compagno più centrale. Risultato: non ha trovato nessuno. A quel punto si è rivolto a Morata e gli ha urlato: "Vai dentro!", chiedendogli il motivo del suo taglio sul suo cross basso. Cose di campo. Che però raccontano anche della difficoltà in fase offensiva dei bianconeri.