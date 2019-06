La situazione tra Chiesa e la Juve è chiara ormai da tempo: l'accordo con la squadra bianconera c'è, ed è pure datato. Il giovanissimo esterno non ha voluto saperne di altre possibilità, di altri offerte e di altri affari: vuole la Juventus, e la Juventus vuole lui. Un accordo di cinque anni con il calciatore, a cinque milioni netti a stagione. Sì, ma Commisso non ha intenzione di liberarlo, nonostante possa essere imminente la super proposta bianconera proprio alla Viola: dunque, come ovviare a questo problema? Con una mossa del diretto interessato: Chiesa non ha intenzione di tirarsi indietro con la Juve, anche per questo andrà allo scontro con la Fiorentina. E da lì il neo patron si vedrà costretto a cedere, pur di non perderlo a zero.