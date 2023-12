Per un sì ricevuto, quello della sua compagna Lucia Bramani alla proposta di matrimonio, un altro sì atteso: Federicorinnoverà con la, o comunque sicuramente non andrà via a zero come promesso dal suo agente Fali Ramadani a Cristiano, che insieme agli altri dirigenti bianconeri sa bene quanto l'azzurro classe 1997 sia importante per la Vecchia Signora del presente e del futuro. Il suo contratto è in scadenza nel 2025: le trattative per il prolungamento entreranno nel vivo già nei primi mesi del 2024, con l'obiettivo di raggiungere almeno un accordo-ponte che consenta anche di gestire e spalmare meglio il suo ingaggio, volendo tramite i bonus.- Al momento, comunque, Chiesa pensa solo al campo. Tornato finalmente al gol dopo un lungo digiuno - e il rigore concretizzato contro il Genoa è il primo con la maglia bianconera - ora punta a superare il suo record alla Juve di otto reti stagionali in Serie A, per poi magari puntare al dieci del 2019-20 con la Fiorentina, come scrive La Gazzetta dello Sport. Insomma Fede è tornato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il rinnovo sarà solo la conseguenza.