La designazione di Daniele Orsato per Juventus-Lazio aveva suscitato le solite ironie di chi accusa determinati direttori di gara (quando non l'intera classe arbitrale) di essere "amici" della Juve. La prova di Orsato, e del Var Mazzoleni, ha però convinto pienamente i moviolisti, tanto che l'ex arbitro Massimo Chiesa su Calciomercato.com ha dato come voto 7 al fischietto veneto: ​"Al 48’, Cristiano Ronaldo calcia a rete e trova Bastos col braccio largo. Orsato è vicino all'azione, ma tradito probabilmente dalla dinamica della caduta del difensore della Lazio, assegna un calcio di punizione e non di rigore. Interviene il Var Mazzoleni e Orsato dopo aver rivisto l'episodio al monitor ravvede le braccia oltre la linea di Bastos: giusto concedere il penalty alla Juve. All’82’ è netto il rigore concesso alla Lazio: Bonucci colpisce con la punta del piede Immobile che lo anticipa in area. Giusto concedere il tiro dagli undici metri, così come l'ammonizione allo juventino".