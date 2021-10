Ieri Federico Chiesa nel derby contro il Torino ha servito a Manuel Locatelli il pallone che l'ex Sassuolo ha spedito all'angolino per il definitivo 1-0 per la Juventus. Ed era la presenza numero 50 in totale con la maglia bianconera, tra tutte le competizioni, per Chiesa, ormai uno dei leader tecnici indiscussi e inamovibili di questa squadra.