Come racconta Gazzetta, la Juve virtuale diventa sempre più reale e contro il Torino Allegri per la prima volta potrà convocare i fab four tutti insieme,. Ne giocheranno solo due, almeno all’inizio, visto che Fede e Paul sono appena rientrati da un infortunio. In particolare Pogba, alla seconda convocazione in stagione ma ancora 0’ giocati. «Paul sta meglio e sarà con noi, se ci sarà bisogno lo farò giocare, anche se non ha un minutaggio altissimo. Gli ho parlato, deve capire che ha un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata. Deve avere gli stimoli. Chiesa sta bene ma è difficile che possa partire dal 1’, dopo tanta inattività va gestito».