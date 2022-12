Chiesa e Pogba. Pogba e Chiesa. Alla fine, non sarà come con Godot, ossia un'attesa vana. Entrambi sono pronti - Federico più di Paul - a prendersi il proprio posto fisso in questa Juventus.Per il quotidiano, ci sono tanti motivi per riprendere il cammino da quella sistemazione tattica: intanto, il ri-utilizzo di Chiesa e Pogba. L'ex Fiorentina è tornato in campo già prima della sosta, subentrando a gara in corso contro Inter, Psg e Lazio.Sarà però Paulil fulcro del centrocampo, con Rabiot confermatissimo sul centro-sinistra e Manuel Locatelli (più di Paredes) come regista basso, davanti alla difesa. Paul è rientrato questa mattina a Caselle, oggi ritorna ad allenarsi alla Continassa. Nel mirino c'è la partita con ildi metà gennaio (il 13): il primo gol in Serie A era arrivato proprio contro gli azzurri. E stavolta avrebbe un duplice significato...