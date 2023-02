Che sia la volta buona? Sembra sempre più vicina la prima convocazione contemporanea degli assi della Juventus, dei protagonisti di quella squadra 'virtuale' chefinalmente potrà avere con sé. Anche se non in contemporanea in campo, anzi.Come racconta Tuttosport, a 24 ore dal derby, infatti, con ancora la rifinitura di oggi da svolgere, il tecnico livornese si trova a un passo dal poter immaginare una Juventus con Di Maria, Vlahovic, Chiesa e Pogba. Proprio su quest'ultimo, la sensazione è che difficilmente partirà dall'inizio, ma almeno uno residuo minutaggio potrà averlo. Anche solo per riassaporare la sensazione del campo. Contro il Torino, dunque, Allegri si trova dunque nella condizione di abbondanza" che capita in un momento più che mai utile, visto che in dieci giorni la Juventus si troverà a dover affrontare tre match delicati anche se con declinazioni e coefficienti di difficoltà differenti". Domani sera, all’Allianz, il match col Torino che come tutti i derby comporta una tensione supplementare anche se la rivalità ai massimi di una ventina di anni fa è in parte un ricordo. Poi Roma. Poi l'Europa League. Sì, stavolta con tutti. Salvo imprevisti.