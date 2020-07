Il nome di Federico Chiesa sarà sicuramente uno dei più gettonati nel calciomercato che prenderà il via il prossimo 1° settembre. Non è un mistero che l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale sia nel mirino di moltissime squadre, italiane e non, che vorrebbero beneficiare delle doti del figlio dell’ex bomber di Parma e Sampdoria. I betting analyst di Sisal Matchpoint vedono probabile la permanenza in maglia viola di Chiesa quotandola a 1,80. In agguato però c’è la Juventus che vorrebbe strappare, dopo Baggio e Bernardeschi, l’ennesimo gioiello alla Fiorentina: il passaggio in maglia bianconera è dato a 3,00.

Da non sottovalutare nemmeno l’Inter che vorrebbe continuare con la sua politica di una squadra giovane e piena di azzurri: l’attuale numero 30 viola al fianco di Barella, Sensi e, forse dal prossimo anno Tonali, riferisce Agipronews, è in lavagna a 4,50. Occhio però ai top team europei. Il Manchester United, che ha in programma una mezza rivoluzione, appare davanti a tutte le altre visto che Chiesa in maglia Red Devils pagherebbe 12 volte la posta. Fuori dai giochi sembrano invece le big spagnole: Barcellona, Real e Atletico sono in lavagna a 50.