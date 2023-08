Le punte di diamante. La Juventus dipende tanto, tantissimo da Federicoe Dusan, ma come stanno davvero? Massimiliano, in conferenza, spiega: "Chiesa, e l'ho già detto, è tornato rispetto all'anno scorso con più consapevolezza, serenità. Ha passato un anno difficile dopo l'infortunio e ha una gamba diversa, basta vedere come sono strutturate le gambe quest'anno rispetto all'anno scorso. Dusan ha vissuto alti e bassi, ha avuto problemi di pubalgia. Ora sta meglio. Non è al 100%. Ha saltato parte della preparazione. Sabato con l'Atalanta ha fatto un buon primo tempo. Abbiamo Milik. Kean non sarà a disposizione, ha preso un colpo e non sarà a disposizione. Poi Yildiz che arriva dal settore giovanile, ma è veramente bravo. Nel reparto d'attacco sono contento dei giocatori che ho".