Nella sua intervista alla Gazzetta Franco Causio ha fatto un endorsement al tridente pesante Morata-Dybala-Ronaldo con aggiunta di Kulusevski alle loro spalle. Alla domanda su Federico Chiesa invece si è mostrato più cauto: "Aspetto ancora il suo definitivo salto di qualità che arriverà solo con il tempo: è in un top club, gioca la Champions e affronterà le squadre più forti d’Europa. La consacrazione, per uno come lui, sarà un passaggio naturale". Stasera Chiesa non ci sarà contro il Verona, a causa della squalifica comminatagli dall'arbitro Fourneau nella trasferta di Crotone.