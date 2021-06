Federico Chiesa e l'Italia ai suoi piedi. A parlare del talento di Juve e Nazionale, a Gazzetta, è il presidente della Settignanese, Maurizio Romei: "Quando era con noi usava soprattutto il destro: il sinistro lo ha migliorato alla Fiorentina e oggi calcia allo stesso modo con entrambi. Ogni volta che vedo suo padre glielo dico: spiegalo a tuo figlio che deve fare più gol. Oggi Federico - racconta ancora Romei - è come era a cinque anni: piccolo ma voleva arrivare, si applicava. Più che vincere, voleva convincere: se stesso e gli altri. Per tre anni di fila è venuto a portare i regali di Natale ai bambini della scuola e ogni tanto si fa vivo. Dopo i gol gli ho scritto un messaggino: “Bravo Fede, continua con l’umilità giusta”. Lui sa cosa voglio dire, mi ha risposto con tre simbolini che indicano forza e un dito che fa ok".