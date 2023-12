Federico Chiesa salta Frosinone-Juve; è arrivato l'annuncio in conferenza stampa di Massimiliano Allegri: "Chi in attaccco? Non ho deciso, siamo rimasti in tre. Chiesa ha sentito fastidio al tendine rotuleo, non era sereno e l'abbiamo lasciato a casa. Non sarà granché, vediamo". A disposizione del tecnico bianconero per la sfida di domani rimangono quindi solo Milik, Vlahovic e Yildiz nel reparto offensivo. Fuori per infortunio anche da ormai settimana scorsa Moise Kean.