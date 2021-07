Il bel gioco, il ritmo europeo e la capacità di incidere nei momenti decisivi, con la forza del gruppo soprattutto. Una rosa formata da giocatori di talento, da qualche "Senatore" e da giovani in rampa di lancio, già certezze in Italia ma che si affacciano concretamente a livello internazionale. Ma quanto vale? Il valore della rosa azzurra secondo Transfermarkt è di 751 milioni: l’Italia risulta così al settimo posto dietro a Inghilterra, Francia, Spagna, Brasile, Germania e Portogallo. Sul campo anche qualcosa in più.- "Prendiamo - scrive Tuttosport - il caso di Federico. Lui è uno dei giovani che si stanno affacciando con prepotenza sul palcoscenico internazionale dopo i primi assaggi di Champions League con la Juventus. Transfermarkt lo accredita di un valore di 60 milioni ma il Cies - uno dei più affidabili istituti di statistica sul calcio -". Quest'anno nella Juve ha giocato, e parlato perché anche questo conta, da vero big. Giovane, ma maturo, consapevole, quasi esperto. E lo stesso sta facendo con l'Italia, pur da subentrante.