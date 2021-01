Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa non stacca mai la spina. Anzi, è corrente continua. L'ex esterno della Fiorentina ha avuto un impatto incredibile nella Juventus e ogni giorno che passa è sempre più dentro il progetto, oltre che nei pensieri di Andrea Pirlo. Per il quotidiano, la grande partita di San Siro è frutto di un gran lavoro alla vigilia: "Qando non s’allena il suo passatempo preferito è la tv: la usa per giocare a Fortnite o a Fifa, come fanno la maggior parte dei ragazzi della sua età, ma soprattutto per guardare e riguardare video delle sue partite e di chi si troverà davanti. Lo ha fatto anche prima di Milan-Juventus con Theo Hernandez, perché Pirlo gli aveva spiegato che la sua missione era limitarlo in fase offensiva". Beh, tutto incredibilmente importante.