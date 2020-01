Federico Chiesa, a DAZN, commenta la vittoria della Fiorentina contro il Napoli: "Il mister ci ha dato una grande mano a tornare in forma fisica. Corriamo tanto, è il nostro gioco. Ora siamo stanchi ma abbiamo fatto una grande prova. Questa è la Fiorentina che vuole il mister! Il rapporto con Iachini? Appena arrivato ci siamo capiti subito, vogliamo aiutare la Fiorentina a scalare la classifica. Ci trovavamo in una situazione non bella prima della sosta. Il mister mi ha parlato benissimo, c'è grande forza e unione di gruppo. Seconda punta? Giocando sulla fascia devo ancora migliorare tantissimo, con il mister lo farò e mi farò trovare coi movimenti e smarcamenti giusti. C'è tanto da fare. Europeo con Castrovilli? Castro sta facendo un gran campionato, valore in più e dà una mano in fase difensiva. Siamo fortunati. Grande amico, poi: siamo insieme in stanza e vogliamo il bene della Fiorentina. Zaniolo? Gli ho mandato in bocca al lupo di pronta guarigione. Mi è dispiaciuto, spero si riprenda presto per l'Europeo".