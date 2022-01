La prossima settimana, volo e operazione. Federico Chiesa sarà ad Innsbruck per sottoporsi all’intervento al ginocchio sinistro dopo la rottura del legamento crociato anteriore. La Juventus si è presa qualche giorno per decidere e alla fine ha scelto la clinica austriaca di Hochrum dove opera il professor Christian Fink, luminare del ginocchio che ha già operato, oltre a Chiellini e all’ex bianconero Demiral, anche il giallorosso Zaniolo. L’intervento è di routine (dura un’ora e mezza circa) i tempi di recupero saranno lunghi. Chiesa sarà fuori per tutta la stagione, ci vorranno fino a 8 mesi per rivederlo in campo.