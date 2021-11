Che partita per Federico. E che pagelle per l'esterno. Che parte da un 7.5 in pagella su La Gazzetta dello Sport: "Quando parte non lo ferma nessuno. Anzi no, a volte si ferma da solo. Ma scatti, corsa, occasioni, il rigore guadagnato e l'aiuto in difesa sono da applausi". Anche sul Corriere dello Sport arriva un 7.5: "Non è continuo, ma decisivo con i suoi strappi micidiali. E' suo il cross da cui nasce il contrasto tra Cataldi e Morata". Su Tuttosport arriva un 7: "Parte da lontano e quando prende velocità fa male: cresce alla distanza".