Non sarà titolare, Federico. E non per il fastidio muscolare che ormai è ricordo delle settimane in Nazionale. Ma per una scelta diretta di Massimiliano Allegri, che si fida della formazione scesa in campo in Champions League e non vuole stravolgerla in alcun modo. Anzi: la irrobustirà con Giorgiocentrale. E proverà a spaccarla proprio con l'esterno ex Fiorentina.L'obiettivo è questo: lasciare che Federico spacchi la partita, un po' come faceva Douglas Costa proprio con Massimiliano Allegri. In futuro? Non sarà certamente così. Come racconta il Corriere della Sera in edicola, adesso non è escluso che la Juve viri verso un 4-2-3-1 con Chiesa e Cuadrado esterni e Dybala dietro Morata. Non da subito, però. Perché "l’equilibrio è la parola d’ordine e con 1 punto in classifica è meglio non fare esperimenti".