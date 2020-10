Un taglio netto col passato, ma stasera possono arrivare i primi fischi (nonostante la non confermata presenza di mille persone sugli spalti). Giocherà o non giocherà, Federico Chiesa, alla prima partita da ex Viola al Franchi di Firenze? Chissà. E' probabile che il commissario tecnico Mancini, nella sfida di stasera tra Italia e Moldavia, lo tenga fuori anche per le vicissitudini di questi giorni caldissimi. Intanto, come racconta il Corriere dello Sport, per Chiesa l'attesa era così imponente che dopo alcuni secondi dalla firma, nella bio dei social compariva già il tag Juventus. E no, tra i 'seguiti' la Fiorentina non c'è più.