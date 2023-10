Federicoieri ha compiuto 26 anni. Il giocatore però non si è risparmiato nemmeno nel giorno del suo compleanno e si è allenato allacon i compagni. Seduta intensa, con pallone mixato a lavoro atletico. Chiesa però mette nel mirino la gara di sabato allo Stadium contro l'Hellas Verona con l'obiettivo di sbloccarsi. Quel gol che manca dallo scorso 23 settembre, complici i problemi fisici. Salvo sorprese la coppia d'attacco dovrebbe essere composta proprio da Federico al fianco di Dusan, nonostante il periodo di forma di Moise Kean e le garanzie fornite da Arek Milik. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.Federico ha molte cose in comune con il padre Enrico, su tutte la velocità e la capacità di calciare con entrambi i piedi. C'è però un particolare aneddoto: nell'ultima partita da venticinquenne Enrico ha vinto per 1-0 con il suo Parma a San Siro e la gara dopo è andato a segno proprio contro la Juventus. La Juve e Federico hanno vinto 1-0 a San Siro nell'ultima gara da venticinquenne di Fede e ora si apprestano a sfidare il Verona. Chissà se anche Chicco ritroverà il gol.Intanto alla Continassa si lavora fitto e nel mirino c'è il rinnovo di Federico Chiesa. La Juventus è al lavoro insieme al suo agente Fali Ramadani e l'obiettivo è quello di rinovare il contratto dell'esterno entro la pausa natalizia.