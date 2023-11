L'obiettivo di? L'ha segnato Allegri. Come racconta Gazzetta, in certi movimenti, così come nel tiro da fuori o nella progressione palla al piede, però, le analogie tra padre e figlio sono visibili anche a occhi inesperti. Resta solo da replicarli con l’impressionante continuità di Enrico ai tempi, uno da 139 reti in Serie A in carriera. È ciò che gli chiede anche Allegri sin dall’inizio di questa stagione: «Chiesa vale 14-16 gol». Una cifra non banale, dato che il massimo in campionato per Federico sono sinora i dieci del 2019-20 alla Fiorentina.