Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha commentato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com gli episodi dell'ultimo turno di Serie A. Ecco quelli che riguardano i bianconeri, nessuna menzione per il caso Bonucci, che sui social sta facendo scalpore, ma che non trova riscontro di errore nelle principali moviole:



Juventus-Sassuolo: Massa 6,5 (Var Chiffi). "Al 44', fallo di Obiang su Chiesa: in velocità Massa lo giudica da giallo. Giusto l'intervento del Var Chiffi per mandarlo al monitor: Obiang colpisce nettamente la caviglia di Chiesa, il rosso diretto è corretto. Al 65’ Consigli finisce su Cristiano Ronaldo nell'area del Sassuolo: giusto lasciar proseguire, il portiere era già in volo quando c'è lo scontro con CR7".