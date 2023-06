Dusane Federico, dopo aver trascorso due anni insieme alla Fiorentina, avevano sperato di ritrovarsi alla Juventus per continuare a giocare insieme e cercare di vincere. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Chiesa si è trasferito alla Juve il 5 ottobre 2020 e ha avuto una grande prima stagione a Torino. Poi, a metà della seconda annata, a gennaio 2022, ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per un anno. Ed è proprio in quel gennaio 2022 che Vlahovic è arrivato alla Juve.Nella stagione 2022-23, entrambi hanno avuto alti e bassi: Chiesa ha disputato 33 partite e le ha condite con 4 gol, mentre Vlahovic ha giocato 42 partite e segnato 14 gol. La Juve, però, non ha vinto nulla in una stagione segnata anche da problemi giudiziari. I due hanno giocato poco insieme e non hanno convinto pienamente. Ora, durante la sessione di mercato appena iniziata, le strade di Chiesa e Vlahovic potrebbero separarsi di nuovo, deludendo i tifosi juventini che avevano sperato nella loro partnership.La Juve, che non disputa la Champions League e ha un bilancio in passivo, è costretta a considerare le offerte di mercato per i suoi giocatori più importanti. Tra Chiesa, Vlahovic e Gleison Bremer, ci potrebbe essere la necessità di cederne solo uno. C'è ancora una speranza dunque che Chiesa e Vlahovic possano giocare insieme alla Juve se, per far cassa, dovesse partire Bremer. Altrimenti, uno dei due attaccanti dovrà lasciare Torino.