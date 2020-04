Federico Chiesa è un obiettivo della Juve da un anno ormai. Allo stesso tempo, si parla anche di una recompra per Riccardo Orsolini, esterno anch'egli, sebbene di piede mancino. Su Calciomercato.com, ecco un confronto statistico tra i due giocatori: Orsolini ha un prezzo inferiore e, contando più o meno le sue stesse presenze negli ultimi due anni ha segnato 3 gol in più. Se però si entra nei dati, basandoci specialmente sui minuti in campo, salta fuori che Orsolini ha segnato un gol ogni 262' e Chiesa uno ogni 415'.