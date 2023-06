In gallery le reazioni dei tifosi in merito a Chiesa sulle voci di mercato, le richieste economiche e anche il campo giocato.

Nonostante il gol nell'ultima partita stagionale con la Juvnon è riuscito a chiudere come sperava un anno complicato da tutti i punti di vista. Si, ci sarebbe ancora una la sfida con l'Olanda in Nations League che può regalare il terzo posto all'Italia. Una consolazione però amara per gli azzurri, usciti sconfitti con la Spagna in semifinale, come avvenuto nel 2021. In quel caso, l'esterno della Juve brillò anche nel ko, giocando 90 minuti, colpendo un palo e regalando un assist a porta vuota per Pellegrini. Tutta un'altra storia rispetto a quanto successo questa volta.Trenta minuti in campo per il classe 1997 che non è entrato bene e non è riuscito ad incidere. Complice anche la posizione da seconda punta, in cui si è ritrovato nuovamente spaesato come successo spesso con Allegri. Quel 3-5-2 che forse Chiesa sta iniziando a "maledire" e che spera di non ritrovarsi il prossimo anno, nel club e in nazionale. Si ma quale club? Perché il suo futuro, a prescindere da quelle che sarebbero le richieste economiche per il rinnovo, è tutt'altro che certo. La Juve ha bisogno di fare cassa e nonostante le difficoltà in campo, Chiesa rimane tra quelli che suscitano più interesse all'estero.