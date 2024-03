Federicoè tra i primi a provare frustrazione quando non riesce a esprimersi al meglio in campo. I fischi proveniential momento della sua sostituzione durante la partita contro il Genoa lo hanno profondamente colpito, considerando il suo solido legame con i tifosi. Un anno fa, dopo aver segnato un gol contro il Friburgo negli ottavi di Europa League (il secondo della stagione), Chiesa si scusò con i tifosi della Juventus, dichiarando: "Voglio essere qui, voglio dare il mio contributo alla squadra e alla società per tutto quello che mi hanno dato in passato. Purtroppo, negli ultimi due anni non sono stato al massimo", raccontò.Anche se ora si trova in buone condizioni fisiche, i dati analizzati attentamente con lo staff dimostrano che Chiesa sa di poter dare di più. Non vuole deludere il club che ha dimostrato grande fiducia in lui, investendo 60 milioni per portarlo dalla Fiorentina. Chiesa è un giocatore istintivo, talvolta travolto dalla voglia di ottenere risultati immediati. Tuttavia, sa che in campo è necessaria pazienza, specialmente quando la condizione fisica non è al top e anche le azioni più semplici possono diventare complesse. Ne scrive Gazzetta.Con 7 gol segnati tutti in campionato, ha già dimostrato di poter fare la differenza. Con soli 2 gol può superare il suo record personale in Serie A e con 3 gol può eguagliare il suo massimo storico di 10 reti, stabilito nella stagione 2019-20.